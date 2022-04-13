Kilis Valisi Soytürk sınırda Mehmetçik ile iftar açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis Valisi Soytürk sınırda Mehmetçik ile iftar açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Kilis Valisi Soytürk sınırda Mehmetçik ile iftar açtı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye-Suriye sınırında incelemelerde bulunduktan sonra sınır karakolunda Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye- Suriye sınırında incelemelerde bulunduktan sonra sınır karakolunda Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

Vali Recep Soytürk, sınır karakolunda 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile birlikte Türkiye- Suriye sınır hattındaki Akçabağlar mevkiindeki ara hat yolundaki incelemelerinin ardından Süngütepe Hudut Karakolunda Mehmetçikle beraber iftar yaptı. Vali Soytürk, Suriye sınırında kaçakçılık ve yaşa dışı geçişlerle mücadele eden Mehmetçiği başarılarından dolayı tebrik etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Soytürk, Mehmetçik, Suriye, Kilis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title