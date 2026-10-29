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Kilis Valisi Kalaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini törende kabul etti

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Kilis Valisi Kalaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini törende kabul etti Haber Videosunu İzle
Kilis Valisi Kalaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini törende kabul etti
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Kilis Valiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tebrikat töreni düzenlendi. Törende Vali Ömer Kalaylı, kendisini tebrik edenlerin bayram kutlamalarını kabul etti; kent protokolü de törene katıldı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen tebrikat töreninde bayram tebriklerini kabul etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi. Törende Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisini tebrik edenlerin bayram kutlamalarını kabul etti.

Valilikte düzenlenen tebrikat törenine kent protokolü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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