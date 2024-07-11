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Kilis Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval Rize Çayeli Kaymakamlığına atandı

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Kilis Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval, Rize Çayeli Kaymakamlığına atandı. Kırçuval'a yeni görevinde başarılar dileyen İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, ziyarette bulundu.

Kilis Vali Yardımcılığından Rize Çayeli Kaymakamlığına atanan Sertaç Kırçuval'ı ziyaretler sürüyor.

Kilis Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval, yayınlanan kaymakam ve vali yardımcısı kararnamesi ile Rize Çayeli Kaymakamlığına atandı. Vali Yardımcısı Kırçuval'ı ziyaretler sürüyor. İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Vali Yardımcısı Kırçuval'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Kırçuval ise, Kilis'in hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, yöre halkının cana yakın ve misafirperver olduğunu belirterek, ziyaretinden dolayı Ahmet Orhan Akın'a ve beraberindeki Okan Genç ve Güven Özdemir'e teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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