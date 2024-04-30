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Kilis'te kan bağışı kampanyası

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Kilis'te 'Kilis karası kan yapar, verdiğiniz kan can yapar' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanya Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı.

Kilis'te kan bağışı kampanyası

KİLİS - Kilis'te "Kilis karası kan yapar, verdiğiniz kan can yapar" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan bağış stoklarının artırılması amacıyla başlattığı kampanya Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Cumhuriyet Meydanında başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, "Şehrimizin en kıymetli ürünlerinden biri olan 'Kilis karası üzümü kan yapar, verdiğiniz kan can yapar' sloganıyla yola çıktık. Şehrimizde yıllık oranla 5 bin 600 ünite kan toplanılıyor. Bu sene bu oranı daha yükseklere çekmek için tüm paydaşlarımızla beraber planlamayı yaptık ve bugün vatandaşlarımızla kampanyayı başlattık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tahir Şahin Kilis Yerel Sağlık Güncel Haberler

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