Kilis'te gönüllü dönüşte duygulandıran an

Kilis'te bir Suriyelinin Türk bayrağına gösterdiği saygı kameraya yansıdı. Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri hız kesmeden devam ediyor. Geri dönüş işlemlerinin yürütüldüğü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Suriyeliler, gerekli işlemlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapıyor.

Bursa'dan geldiğini ve Şam'a döneceğini belirten Suriyeli Wael Anbar, röportaj sırasında duvarda asılı bulunan Türk bayrağını öperek başına koydu.

10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşadığını ifade eden Anbar, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk bayrağı benim başımın üstünde. Türkiye'den çok memnunum, Türkiye için ne söylesem az" dedi.

2013 yılında Humus'tan Türkiye'ye geldiğini belirten bir diğer Suriyeli Belal Shabalot, "Türkiye'de muhasebecilik yaptım, evlendim ve 3 kız çocuğum var. Türkiye çok iyi ve güzel bir ülke. Her şey için teşekkür ederiz. 12-13 yıl yaşadım ve çok memnun kaldım" diye konuştu.

Öte yandan, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüşler gece saatlerinde de aralıksız sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı