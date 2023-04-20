Kilis'te esnafa bayram denetimi

KİLİS Kilis Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, şehirdeki tatlı, pasta, fırın, marketler ve kuruyemişçi imalathaneleri ve işletmelerini denetledi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, pasta, fırın, marketler ve kuruyemişçi imalathaneleri ve işletmelerini sıkı denetime aldı. Zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen şartları ile etiket kontrollerinin yanı sıra gramaj, son kullanım tarihi ve saklama şartları açısından da titiz denetimlerini sürdürüyor. Kilis Belediyesi Zabıta Amiri Abdurrahman Datoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Halkımızın daha rahat alışveriş edebilmesi için ihbar hattına gelen şikayetleri anında değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Sahada Zabıta ekipleri ile birlikte market, fırın, kuruyemiş gibi bayram alışverişlerinin yoğun olan işletmeleri Zabıta ekipleri ile birlikte kontrol altında tuttuklarını belirterek. Deprem dolayısıyla Kilis İline göç fazla olduğundan dolayı hem Kilis halkının hem de çevre illerden gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm arkadaşlarımız ile birlikte hız kesmeden çalışıyoruz, herkese hayırlı Bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.