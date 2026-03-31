Kilis'te 'Atıktan Sanata' sergisi: Öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü

Kilis'te 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda "Atıktan Sanata, Çöpten Hayata" etkinliği düzenlendi. Okulda gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan atık malzemelerden üretilen eserler sergilendi. Programda ayrıca öğrencilerin hazırladığı defile gösterileri de katılımcılardan ilgi gördü. Etkinlikte konuşan Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin sadece teorik bilgiyle değil, uygulamaya dayalı becerilerle yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Etkinlik sırasında öğrenciler, geri dönüşümün önemi ve çevre bilincinin kazandırılması konusuna dikkat çekti.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, öğretmenlerin rehberliğinde velilerin de desteğiyle öğrencilerin çeşitli beceriler kazandığını belirterek, "Okullarımızda öğrencilerimizin yaptığı ürünleri bugün sergiledik. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem çevre bilinci kazanmasını hem de üretken bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz" dedi.

Kilis genelindeki tüm okullarda Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında benzer etkinliklerin devam ettiğini aktaran Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık çalışmalarına dikkat çekerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Kilis Vali Yardımcısı Yusuf Durani Dinç, ve diğer protokol üyeleri katıldı - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı