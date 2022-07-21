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Aşırı sıcaktan bunalanlar havuzlarda serinliyor

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Yerel
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Aşırı sıcaktan bunalanlar havuzlarda serinliyor Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalanlar havuza girerek, hem serinlemenin hem de güneşin keyfini çıkarıyor.

Aşırı sıcaktan bunalanlar havuzlarda serinliyor

KİLİS - Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalanlar havuza girerek, hem serinlemenin hem de güneşin keyfini çıkarıyor.

Kilis'te aşırı sıcaklar etkili oluyor. Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklardan etkilenen bölge halkı, havuzlarda yüzerek serinliyor. Havuzlarda yüzenler hem serinlemenin hem de güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Havuza yüzmeye gelen gençler havanın çok sıcak olduğunu, bu nedenle serinlemek için havuza geldiklerini ifade etti. Ücretli olmasına rağmen yaz döneminde havuza girenlerin sayısının arttığı belirten işletmeciler sezonla birlikte yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.

Kentteki tarihi küçük havuzun işletmecisi İrfan Oylumluoğlu, havuza giriş ücretinin 20 TL olduğunu, havuza gelelerin sayısının yaz mevsimi ile ciddi oranda arttığını söyledi. Oylumoğlu, "Aile olarak 105 yıldır havuz işletmeciliği yapıyoruz. Dededen, babama, toruna devam ediyor. Dünyanın neresinde bir Kilisli varsa, muhakkak ki küçük havuza gelmiştir, yüzmeyi burada öğrenmiştir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Yerel

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