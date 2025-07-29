Kilis'te 5. Kuşak Katmer Ustaları Yetişiyor

Kilis'te 5. kuşak olarak katmer ustalığına adım atan iki kardeş, küçük yaşta tezgahın başına geçti.

Henüz ilkokul çağındaki Bekan kardeşler, dedesinin ve babasının desteğiyle küçük yaşta katmer yapımını öğrenerek tatlıcılık mesleğini 5. kuşak olarak sürdürüyor. 2 yıldır boş vakitlerinde dedesinin ve babasının yardımıyla katmer yapmayı öğrendiğini belirten, 12 yaşındaki Lütfiye Nur Bekan "Yapması çok keyifli ama aynı zamanda zor. Açarken biraz zorlanıyorsun ama zamanla kolaylaşıyor, çok da zevkli oluyor" dedi.

Aile mesleğini yaşatan ve torununun 5. kuşak olduğunu ifade eden Atilla Bekan, "Biz üçüncü kuşağız, oğlum dördüncü, torunum beşinci kuşak oluyor. Hem okutuyoruz hem işi öğretiyoruz. Gençlere bu mesleği öğretmeyi seviyoruz. İnsan okusun, biz de okuduk. Ben lise mezunuyum, hem okula gittik hem de mesleğimizi öğrendik. Hayat şartları bazen farklı yönlere götürebilir ama meslek öğrenmek ayrı bir güzelliktir" şeklinde konuştu.

Bekan "Katmer yapımı da öğretimi de sabır isteyen bir iştir. Bizim katmerimiz Kilis'e özgü, tescilli ve dünyada benzeri olmayan bir tatlıdır" ifadelerini kullandı.

Katmeri tadan müşterilerden Mehmet Çetin Çember "Yaz kış fark etmiyor, her zaman yenilebilecek hafif bir tatlı. Bütün tatlı ihtiyacını karşılıyor. Ustalarımız gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir tatlı yapıyor" dedi.

10 yaşındaki Hira Nur Bekan, "2 senedir burada öğrendim. Şu an 10 yaşındayım, okul zamanlarında da yapıyorum. Babam ve dedemden öğrendim. Benim gibi yaşıtlarıma okusunlar, bu tarz işlerde de çalışmasını tavsiye ederim" diye konuştu. - KİLİS