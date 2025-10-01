Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Gazze’ye Destek Yürüyüşü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki saldırıları kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla kampüs içerisinde bir yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, uluslararası dayanıma ve insanlık onuruna vurgu yaparak çeşitli sloganlar attı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde yürüyüş düzenleyerek Gazze'de yaşanan saldırıları kınadı, Filistin halkına destek verdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde yürüyüş düzenleyerek Gazze'de yaşanan saldırıları kınadı. Filistin halkının yanında olduklarını belirten öğrenciler, aynı zamanda uluslararası alanda zulme karşı direnişin sembolü haline gelen Küresel SUMUD Filosu'na destek verdiklerini söyledi.

Üniversite içerisinde sloganlar eşliğinde yürüyen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getirdi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan gençler, tekbirler getirerek "Katil İsrail hesap verecek, "Filistin özgür olacak", "Rotamız Gazze, yükümüz özgürlük" ve "Tek çare İslam birliği" sloganları attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan KİYÜ öğrencisi Abdulgaffur Bilir, Filistin topraklarının yıllardır işgal, zulüm ve zorla yerinden etmelerin gölgesinde olduğunu ifade ederek, "Gazze'de büyük bir soykırım yaşanmaktadır. Siyonist işgalciler; çocuk, kadın, yaşlı demeden saldırmaktadır. Ama bizler buradan sesleniyoruz; yanınızdayız, dualarımızla ve meydanlardaki haykırışlarımızla sizinleyiz. Bugün zulme karşı tek ses, tek yürek olma günüdür" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
