Kıbrıs'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mücahit Demirel memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs'ta trafik kazası geçirdikten sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mücahit Demirel hayatını kaybetti. Uzman Çavuş'un cenazesi Memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Kamberli köyüne getirildi. Köy meydanında Uzman Çavuş Demirel için cenaze töreni düzenlendi. Törene il ve ilçe yöneticileri ile birlikte yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş Mücahit Demirel'in naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Kamberli Köyünde defnedildi. - YOZGAT