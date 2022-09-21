Kıbrıs Gazisine son görev Yerel Haberler Kıbrıs Gazisine son görev Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Hüseyin Yaman(69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs Gazisine son görev BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Hüseyin Yaman(69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dün yapılan 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılan Yaman, törenden bir gün sonra evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaman'ın cenazesi askeri törenle Burhaniye mahallesi camiine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen Askeri tören ile Türk bayrağına sarılı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yaman'ın cenazesi askerlerin omuzunda taşınarak Kavaklaraltı Mezarlığında defnedildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan 19 Eylül Gaziler Günü Hüseyin Yaman İnegöl Kıbrıs 3. Sayfa Yerel Haberler

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