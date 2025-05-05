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Kıbrıs Gazisi Yahya Eysel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Yahya Eysel Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yahya Eysel, vefat etti. Cenaze törenine Kaymakam ve askeri erkan katıldı. Gazi Eysel, dualarla toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kıbrıs Gazisi Yahya Eysel, son yolculuğuna uğurlandı.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yahya Eysel, vefat etti. Merhum Gazi Eysel için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, askeri erkan, çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu köy meydanında getirilen Gazi Eysel'in cenazesi Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaymakam Kızılgüneş, merhum Kıbrıs Gazisi Yahya Eysel'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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