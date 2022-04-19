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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mustafa Mercan göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ZONGULDAK (İHA) - Kıbrıs Gazisi Mustafa Mercan göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Mercan vefat etti. Merhum Mercan için Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri ve sevenleri katıldı. Kıbrıs Gazisi Mustafa Mercan, öğlen namazına müteakip merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Mercan, Gelik Beldesi, Zonguldak, Kıbrıs, Yerel, Haberler

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