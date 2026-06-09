Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Şerafettin Yakut son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Şerafettin Yakut için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük SHM Müdür Yardımcısı Murat Akçan ve SHM personeli Melek Ağcadağ katılarak Yakut'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gazinin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü yaşanırken, devlet protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende Yakut dualarla uğurlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kıbrıs Gazimiz Şerafettin Yakut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı