Ordu'da, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik unvanına sahip olan Şaban Güneş, (72) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel bir hastanede dün akşam vefat etti. Gazi Güneş için bugün Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'ndeki Sahilköy Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Gazi Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutunun askeri personel tarafından musalla taşına yerleştirmesinin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı, sonrasında ise aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze namazına Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, askeri personeller, Gazi Güneş'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. - ORDU