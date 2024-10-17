Bilecik Valisi Gaziyi Ziyaret Etti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş'ı evinde ziyaret ederek gazilerin vatan için verdikleri mücadele ve fedakarlıkları ön plana çıkardı. Vali Aygöl, gazilerin vatan sevgisinin sembolleri olduğunu vurgulayarak, şehitler için rahmet, gaziler için şükran dileğinde bulundu.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş'ı evinde ziyaret ederek, gazilerin vatan için verdikleri mücadele ve fedakarlıkları vurguladı.
Vali Aygöl, ziyarette yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz, vatan sevgisinin yaşayan anıtlarıdır; fedakarlıklarıyla milletimizin onurunu taşırlar. Bu vesile ile vatanımız için gözünü kırpmadan kahramanca mücadele etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, fedakar gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK