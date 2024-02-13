Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, son yolculuğuna uğurlandı
Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, son yolculuğuna uğurlandı
SAMSUN - Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse için Samsun'un Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Kemal Çelik, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, mülki ve idari amirler, askeri erkan ve Köse'nin yakınlarının katılım sağladı.
Köseoğlu Caminde kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası, askeri törenle 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, aynı mahallede bulunan mezarlıkta defnedildi.