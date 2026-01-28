Haberler

Kıbrıs gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, Hendek'te düzenlenen askeri törenle defnedildi. Geçirdiği beyin ameliyatının ardından hayatını kaybeden Sezgin'in cenaze namazı Kurtköy Merkez Camisi'nde kılındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hayatını kaybeden 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin'in cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen ve tedavisinin ardından evinde istirahat eden Kerim Sezgin, fenalaşarak hayatını kaybetti. Gazi Sezgin için öğle vakti Hendek Kurtköy Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Sezgin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, götürüldüğü Mutlutepe Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Törene, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

