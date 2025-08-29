Kıbrıs Gazisi İlyas Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanan ve hastanede tedavi gören Kıbrıs Gazisi İlyas Yılmaz, Düzce'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Düzce Valisi ve İl Emniyet Müdürü de katıldı.
Bir süredir rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlyas Yılmaz Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Barış Harekatında yaralanarak Gazi olan Düzceli İlyas Yılmaz, yaşadığı rahatsızlıklar sebebi ile hastanede tedavi altındaydı. Rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlyas Yılmaz, Düzköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de katıldığı cenaze namazında Türk Bayrağı Vali Selçuk Aslan tarafından aile bireylerine teslim etti. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel