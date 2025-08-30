Kıbrıs Gazisi Hasan Er Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Hasan Er Hayatını Kaybetti
Düzce'de Kıbrıs Barış Harekatında yaralanarak gazi olan Hasan Er, uzun süredir kronik rahatsızlıklarla mücadele ediyordu ve hayatını kaybetti. Cenaze namazına Düzce Valisi ve protokol üyeleri katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatında yaralanarak gazi olan Düzceli Hasan Er, uzun süredir kronik rahatsızlıklarla boğuşuyordu. Hastalıkları artan Kıbrıs Gazi Hasan Er, hayatını kaybetti. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri vefat eden gazi Er'in son yolculuğu için Gölyaka İçmeler köyünde cenaze namazına katıldı. Vali Aslan Er ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, şanlı Türk bayrağını da aileye teslimetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
