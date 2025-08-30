Düzce'de uzun süredir kronik rahatsızlıklar yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Er hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatında yaralanarak gazi olan Düzceli Hasan Er, uzun süredir kronik rahatsızlıklarla boğuşuyordu. Hastalıkları artan Kıbrıs Gazi Hasan Er, hayatını kaybetti. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri vefat eden gazi Er'in son yolculuğu için Gölyaka İçmeler köyünde cenaze namazına katıldı. Vali Aslan Er ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, şanlı Türk bayrağını da aileye teslimetti. - DÜZCE