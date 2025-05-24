Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tokat'ta 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, tarihi Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Erenler Mezarlığı'na defnedildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Tokat'ta kalp krizine yenik düşen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Erekici hayatını kaybetti. Faik Erekiçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Ali Paşa Camisi'ne gtaşındı. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Erekçi'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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