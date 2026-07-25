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Kıbrıs Gazisi dualarla uğurlandı

Kıbrıs Gazisi dualarla uğurlandı
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Erzurum Pasinler ilçesi nüfusuna kayıtlı, 75 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Mevlüt Göşker’en Pasinler İbrahim Hakkı Camii’nde düzenlenen cenaze namazı ve ardından gerçekleştirilen resmî törenle ebediyete uğurlandı.

Erzurum Pasinler ilçesi nüfusuna kayıtlı, 75 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mevlüt Göşker'en Pasinler İbrahim Hakkı Camii'nde düzenlenen cenaze namazı ve ardından gerçekleştirilen resmi törenle ebediyete uğurlandı.

Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerinin de katıldığı programda, kılınan cenaze namazının ardından merhum gazi, dualarla Pasinler Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna verdiği fedakarlıklarla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Kıbrıs Barış Harekatı Gazimiz Mevlüt Göşker'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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