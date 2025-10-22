Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaraş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaraş memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaraş için memleketi Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen cenaze törenine Vize Kaymakamı Kemal Balaban da katılarak, merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. - KIRKLARELİ
