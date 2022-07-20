Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yıldönümü Malatya'da kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Malatya'da da törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'incı yıldönümü nedeniyle, düzenlenen tören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz ve dernek üyeleri tarafından çelenk bırakılması ile başladı.Program Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okunması ile sona erdi.

Daha sonra tören alanında açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Cengiz "Kıbrıs Barış Harakatı'nın 48'inci yıl dönümünü törenlerle kutluyoruz. Bütün şehit ve gazi ailelerin başımızın üzerinde yeri var. Allah gazilerimize sağlıklı ömürler versin şehitlerimizde mekanı cennet olsun" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel