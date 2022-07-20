Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yıldönümü Malatya'da kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yıldönümü Malatya'da kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yıldönümü Malatya'da kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Malatya'da da törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Malatya'da da törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'incı yıldönümü nedeniyle, düzenlenen tören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz ve dernek üyeleri tarafından çelenk bırakılması ile başladı.Program Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okunması ile sona erdi.

Daha sonra tören alanında açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Cengiz "Kıbrıs Barış Harakatı'nın 48'inci yıl dönümünü törenlerle kutluyoruz. Bütün şehit ve gazi ailelerin başımızın üzerinde yeri var. Allah gazilerimize sağlıklı ömürler versin şehitlerimizde mekanı cennet olsun" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Malatya Kıbrıs Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title