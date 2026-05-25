Maradit dijital medya meclisine seçildi

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) 3'üncü olağan kongre süreci kapsamında, KGK Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit Dijital Medya Meclisi'ne seçildi.

81 il ile 82 ülkede temsilcileri ve üyeleri bulunan KGK'nin 3'üncü olağan kongre süreci kapsamında dört medya meclisinin seçimleri tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan e-kurul sistemiyle online olarak gerçekleştirilen genel kurulda, birer saat arayla ve sırasıyla Yerel, Yaygın, Dijital ve Dış Medya Meclis üyelerinin seçimleri yapıldı.

Yapılan seçimler sonucunda KGK Düzce İl Temsilcisi ve Gazete Burasıdüzce Genel Yayın Yönetmeni Fatih Melih Maradit, Dijital Medya Meclisi'ne seçildi. - DÜZCE

