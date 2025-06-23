Kestel'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

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Kestel'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına, orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale sürüyor.

Kestel'de orman yangını

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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