Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel güven tazeledi
Eskişehir Şairler Derneği, 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kenan Demirel'i oy birliği ile başkan seçti. Toplantı, derneğin gündem maddeleri üzerine değerlendirmelerin yapıldığı bir ortamda gerçekleşti.
Toplantı, Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, derneğin gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ardından, yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi yapıldı. Dernek Başkanı Kenan Demirel, oy birliği ile yeniden seçilerek güven tazeledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel