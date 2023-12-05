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Kemer Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kemer'de yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Topaloğlu, engelli bireylerin ihtiyaçlarını dinledi ve desteklerinin süreceğini belirtti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kemer'de yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Yemek programında masaları tek tek dolaşan Başkan Topaloğlu, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet edip, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Engelliler gününün sadece bir gün olmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Engelli bireylere daha iyi yaşam şartları sunmamız lazım. Yarın kimin engelli olup olmayacağı belli olmaz. Her insan bir engelli adayıdır. Kendimizi onların yerine koyup ona göre hareket etmeliyiz. Engelliler için elimizden gelen tüm imkanları kullanmamız gerekiyor." dedi.

Engelli bireyler daha sonra Mustafa Ertuğrul Aker Parkı içerisinde yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafe'de düzenlenen eğlence programına katıldı. Engelli bireyler, programda müzik eşliğinde gönüllerince dans ederek eğlendi. Bazıları da davul çalarak programa renk kattı.

Programa, Belediye Başkanı Topaloğlu'nun yanı sıra eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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