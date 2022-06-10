Kemalpaşa Belediyesi Web Sitesi Yenilendi - Haberler

Kemalpaşa Belediyesi, resmi web sayfasını (www.izmir-kemalpasa.bel.tr) vatandaşların daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için yeniledi.

Kemalpaşa Belediyesi'nin "www.izmir-kemalpasa.bel.tr" adresli resmi web sitesi, vatandaşların belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşımını sağlayacak şekilde, görsel ve fonksiyonel olarak yenilendi.

Modern bir ara yüze sahip olan web sitesinde, belediyenin hayata geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetlerin yanı sıra birçok bilgi yer alıyor. 'E-Belediye', 'E-İmar' ve 'Dilek- Şikayet Hattı' gibi vatandaşın işini kolaylaştıracak bir çok sekme bulunan Kemalpaşa Belediyesi'nin resmi web sitesine giren vatandaşlar, E-Belediye üzerinden online başvuru ve ödeme gerçekleştirebilecek.

Yenilenen web sitesi ile görsel zenginliği artırılan "www.izmir-kemalpasa.bel.tr" adresinde, Kemalpaşa'nın simgesi haline gelen tarihi ve turistik mekanların görüntülerine de yer verildi.

"DİJİTALLEŞME HAYATIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Kemalpaşa Belediyesi olarak rutin faaliyetleri devam ederken değişen ve yenilenen dünyaya ayak uydurmaya çalıştıklarını belirten Başkan Karakayalı, "Dünya her alanda çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bizde mevcut hizmetlerimizi aksatmadan bütün organizasyonlarımızı yeni şartlara göre modernize ediyoruz. Günümüz dünyasında dijitalleşme hayatın önemli bir parçası Belediye olarak bu alanda olabildiğince var olmak ve mevcut hizmetlerimizi sürekli güncel tutmak gayretindeyiz. Yenilenen web sitemizin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet vereceğine inanıyorum" dedi.

ANKA / Yerel