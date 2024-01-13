Kemalpaşa Belediyesi, Ulucak Mahallesi'nde yeni bir kreş açtı

Kemalpaşa Belediyesi'nin çalışan ve gelir düzeyi düşük ailelere destek amacı ile hayata geçirdiği kreş projelerinin beşincisi hayata geçti. Ulucak Gündüz Bakımevi (kreş), Kemalpaşa'nın Ulucak Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Kemalpaşa Belediyesi'nin öncelikli olarak çalışan ve gelir düzeyi düşük olan ailelere destek olmak amacı ile başlattığı kreş projeleri kapsamında ilçe merkezinde, Armutlu, Örnekköy ve Ören mahallelerinde hizmete geçen Gündüz Bakımevleri'ne bir yenisi daha eklenerek Ulucak Mahallesi'ndeki kreşin de açılışı yapıldı.

"KREŞ SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı,Ulucak Gündüz Bakımevi'nin tüm vatandaşlara ve çocuklara hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde çalışan annelerimiz ve gelir düzeyi düşük olan ailelerimize destek olmak adına kreş seferberliğini başlattık. Bu süreçte beşinci kreşimizi açtığımız için çok mutluyuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi belediye olarak İzmir'de 30 ilçede olmayan fırsatı sağlayarak bir çok kreş açtık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına çıktığımız bu yolda vatandaşlarımız ve çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bağyurdu Mahallemiz ve ilçe merkezimizde açılışını yapacağımız diğer kreşlerimizin yanı sıra çalışan annelerimizin çoğunlukta olduğu Sütçüler Mahallemiz'e de bir kreş açmayı planlıyoruz.

Uzman eğitmenlerimiz ile çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlarken, ailelerimize bir nebze de olsa destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese, bugün açılışımıza gelen tüm vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kreşlerimizin herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışı gerçekleşen 45 öğrenci kapasiteli Ulucak Gündüz Bakımevi'nde, 3 derslik, yemekhane ve oyun alanları bulunuyor. Alanında uzman 3 öğretmen, 1 yardımcı öğretmen, idareci ve temizlik personeli ile hizmet sunan tesis, 3-5 yaş aralığındaki çocukları kapsıyor.

Çocuklara ingilizce, cimnastik, satranç ve çocuk hakları farkındalık çalışmaları ile destek sağlanırken, alternatif eğitim yaklaşımları benimsenerek hazırlanan eğitim planları ile Montessori, Gems, Math their way çalışmaları, psikolog desteği ve fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişim alanlarında da eğitim veriliyor.

Haftanın 5 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren kurumda, öğrencilerin gelişimlerine göre hazırlanan üç öğün yemek hizmeti de bulunuyor. Bakımevlerine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 88 77 numaralı hattan Kemalpaşa Belediyesi'ne ulaşabiliyor.