Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı'dan Bayram Müjdesi

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı. Karakayalı, "Mevcut ekonomik şartlar ve asgari ücrete yapılan iyileştirme göz önünde bulundurularak kurumumuzda en düşük ücreti 6500 TL seviyesine yükseltiyoruz" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Rıdvan Karakayalı'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Türkmen, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Şahin Özdemir, Erhan Gönülbağı, Kem-Bel Şirket Müdürü Hasan Ali Oray, sendika temsilcileri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

KARAKAYALI'DAN ZAM MÜJDESİ

Bayram öncesi müjdeli bir haber vermek istediklerini ifade eden Başkan Karakyalı, "Mevcut ekonomik şartlar ve asgari ücrete yapılan iyileştirme göz önünde bulundurularak kurumumuzda en düşük ücreti 6500 TL seviyesine yükseltiyoruz" dedi.

Mutlu bir bayram temennisinde bulunan Karakayalı, "Ülkemiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Hepimiz bu süreçten eksiksiz etkileniyoruz. Bu bayramın önümüzdeki umut dolu günlerin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Hepinize aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte geçireceğiniz keyifli bayramlar diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel