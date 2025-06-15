Kemaliye'de Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4 Yaralı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı su kanalına uçtu. Olayda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kemaliye'de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde otomobil su kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Gözaydın köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
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