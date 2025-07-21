Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkiz Kardeşi Adil Kılıçdaroğlu Hayatını Kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkiz Kardeşi Adil Kılıçdaroğlu Hayatını Kaybetti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi yarın Burhaniye'de toprağa verilecek.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, yarın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verilecek.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'ndeki Pelinkent Sitesi'nde yaşayan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu (76), dün akşam saat 21.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberin duyulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çok sayıda vatandaş başsağlığı dilemek ve ailenin yanında olmak için çadıra geldi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, yarın saat 14.00'te Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Pelitköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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