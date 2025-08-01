Kemal Arpacı Bozüyük İlçe Müftüsü Olarak Atandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğüne atanan Kemal Arpacı göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 2020 yılından bu güne kadar Ağrı İl Müftü Yardımcılığı görevini yürüten Kemal Arpacı Bozüyük İlçe Müftüsü olarak atadı. Göreve başlayan Arpacı, 2002 yılında Ağrı İmam Hatip Lisesinden, 2012 yılında da Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Görev süresince mülki amirlerden çok sayıda takdir, başarı ve üstün başarı belgesi aldı. İyi derecede Arapça bilen Arpacı, evli ve üç çocuk babası. - BİLECİK