Esenyurt'ta bir garip kedi vakası

Güncelleme:
Esenyurt'ta üç ay önce sahiplendiği kediyi Pet Shop'a bırakıp gittiği öne sürülen kadın, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından dükkana geri döndü. Kadın, durumu yanlış anlaşıldığını ifade etse de pet shop sahibi kediyi geri vermeyi reddetti.

Esenyurt'ta 3 ay önce sahiplendiği kediyi Pet Shop'a bırakıp kaçtığı söylenen kadın, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ertesi gün geri döndü. Lemiha Umut "Kediyi arkadaşıma verecektim. Arabayı park edip gelecektim. Geldim burası kapanmıştı" dese de Pet Shop sahibini inandıramadı.

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Lemiha Umut isimli kadın arkadaşından sahiplendiği kediyi bakamayınca sahibine geri vermek üzere anlaştı. Kediyi sürekli gittiği Pet Shop'ta kadınla buluşup bırakmak için gittiğini söyleyen Umut, iddiaya göre içerisi kalabalık olunca kediyi içeriye bırakıp gitti. Döndüğünde dükkanın kapalı olduğunu söyleyen Umut, görüntülerinin sosyal medya platformlarında 'Kediyi pet shop'a bırakıp kaçtı' şeklinde yayılması üzerine sabah erken saatlerde dükkana geri döndü.

Lemiha Umut yaşananların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyle de dükkan sahibini inandıramadı. Dükkan sahibi, terk edilen kediyi Umut'a geri vermedi.

Yaşanan süreci anlatan kediyi bıraktığı söylenen Lemiha Umut, "Kediyi buraya getirdim. Arkadaşımdan almıştım. Arkadaşımı aradım buraya bırakacağımı söyledim. Ben buraya bıraktım kediyi içeride müşteriler vardı. Arabayı park edecek yer aradım. İçeriden çıktım ben arabayı park edip gelecektim. Geldim burası kapanmıştı. Öyle bir şey söz konusu değil konuşmaya geldim. Sonra kediyi aldığım kişi beni aradı. 'Ben kedimi geri alacağım kimseye vermeye gerek yok' dedi. Hem o yanlış anlamış oldu hem burası yanlış anlamış oldu. Sabah 10'dan beri buradayım konuşmaya geldim açılmasını bekledim. Konuştuk hallettik. Sosyal medyada görünce de şok oldum. Kapalı olduğu için telefona bakamadılar" diyerek kendini savundu. - İSTANBUL

