Kedi ile Kangal köpeklerinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Sivas'ta kedi ile Kangal köpekleri arasındaki dostluk, görenleri hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.

Sivas'ta bir köyde yaşayan Uğur Çağlar, kedisi ile Kangal köpekleri arasındaki dostluğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde kedinin köpeklerden korkmadan yanlarına giderek temas kurduğu ve birlikte vakit geçirdiği anlar yer aldı. Kedi ve köpeklerin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar, izleyenleri şaşırttı.

Kedisinin korkusuz davranışlarının küçük yaşlardan itibaren köpeklerle birlikte büyümesinden kaynaklandığını belirten Uğur Çağlar, "Yüksek bir rakımlı köyde ailemle yaşıyorum. Bu kedinin hiçbir şekilde korkusu yok. Daha küçüklükten köpeklerle beraber büyüdü" dedi. - SİVAS

