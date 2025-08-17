Keban Festivali'nde Jet Ski Turu Atan Köpek Göz Doldurdu
Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde yapılan su sporları etkinliğinde Bella isimli köpeğin jet ski ile tur atması büyük ilgi gördü. Köpeğin jet ski ile tur atarken sevimli halleri gülümsetti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel