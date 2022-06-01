Kdz. Ereğli Lisesi Kız Futsal Takımı, Altınla Ödüllendirildi - Haberler

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, Kocaeli'de yapılan Türkiye Genç Kızlar Futsal Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olan Ereğli Lisesi Kız Futsal Takımı'nı altınla ödüllendirdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ederek, "Desteğimiz her zaman sizlerle" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi'nin geçen ay aldığı karar doğrultusunda 2'nci olan Ereğli Lisesi Kız Futsal Takımı altın ile ödüllendirdi. Haziran ayı meclis toplantısına başlamadan önce başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

Ereğli Lisesi Kız Futsal Takımı'na ödüllerini Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Grup Sözcüsü M.Tayyar Mendeş ve AK Parti Grup Sözcüsü Numan Korkmaz birlikte verdi.

POSBIYIK: "DESTEĞİMİZ SİZİNLE"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli halkı adına genç sporcuları kutladı ve şunları söyledi:

"Kocaeli'nde yapılan Türkiye Genç Kızlar Futsal Şampiyonası'nda gösterdikleri başarı ile Türkiye 2'ncisi olan Ereğli Lisesi Kız Futsal Takımının 12 sporcusunu ve 3 antrenörünü birer yarım cumhuriyet altını ile ödüllendirmek için Meclisimizde karar almıştık. Bu meclis toplantısında ödüllerini takdim ediyoruz.

Tüm meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte amacımız sizleri teşvik etmek, özendirmek, başarılarınızı kutlamak. Ereğli halkının göğsünü kabarttınız. Mücadelenizi ve başarılarınızı kutluyoruz. AK Parti Grubu ve CHP Grubu arkadaşlarımız ortak önerge verdiler ve bu kararı aldık. Bu ödüller sembolik. Önemli olan meclis üyelerimiz, Ereğli halkı adına gönüllerindeki sevgiyi hediye ediyor.

Sizleri kutluyorum. Sizi yetiştiren aileleri tebrik ediyorum. Öğretmenlerinizi, hocalarınızı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun."

ANKA / Yerel