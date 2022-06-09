Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Sevgi, Barış, Dostluk Plajı Kumsalında Temizlik Çalışması - Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi, yaz sezonu öncesi Sevgi, Barış, Dostluk Plajı'nda kumsal temizliği yapıyor. Özel araçla taşlar temizleniyor, kumsal, çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırılıyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, temizlik aracının kente gönderilmesinde katkısı bulunan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'a teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nı yaz sezonu için halkın kullanımına açmadan önce gerekli hazırlıkları yapıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi olan Sevgi, Barış, Dostluk Plajı'nda özel araçla kumsal temizliği yapılıyor. Bölgede nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizleniyor; kumsal, çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırılıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, temizlik aracının kente gönderilmesinde katkısı bulunan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'a teşekkür etti.

Plajlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından halkın kullanımına açılacak.

ANKA / Yerel