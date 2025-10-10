Haberler

Kazıkbeli Yaylası'nda Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Gümüşhane'nin 2 bin 350 rakımlı Kazıkbeli Yaylası, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağış sonrası oluşan manzara, yaylada esnaflık yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

Gümüşhane'de 2 bin 350 rakımlı Kazıkbeli Yaylası, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında yer alan Kazıkbeli Yaylası'nda akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaylada esnaflık yapan Kamil Gül tarafından kaydedilen görüntülerde, Kazıkbeli Yaylası'nın tamamının beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da sıfırın altına düştüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
