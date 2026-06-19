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Çanakkale'nin 14 köyü Kazdağları'nın suyuyla buluştu

Çanakkale'nin 14 köyü Kazdağları'nın suyuyla buluştu
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Çanakkale'de yürütülen Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin son etabı tamamlandı. 71 kilometrelik hatla 14 köy, kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu.

Çanakkale'de yürütülen proje çerçevesinde 14 köy Kazdağları'nın suyuyla buluştu.

Çanakkale Valiliğinin koordinasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ayvacık ilçesinde kırsal altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşların kesintisiz içme suyuna kavuşturması amacıyla yürütülen 'Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin 3'üncü ve son etabı başarıyla tamamlanarak hizmete açıldı.

Daha önce 1'inci ve 2'nci etapları tamamlanan 'Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi'si ile 14 köyün bir bölümüne ulaştırılan içme suyu, 3'üncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 14 köye tamamlandı. Toplam 71 kilometre uzunluğundaki hattın son etabını oluşturan 21 kilometre kısmı ve sanat yapıları tamamlandı. Şarlak ve Tilkeşdere kaynaklarından gelen kaliteli içme suyu, inşa edilen yeni biriktirme deposu ve modern su toplama maslakları ile köylere ulaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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