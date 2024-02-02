Kazdağları'nda Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde geçtiğimiz hafta içinde etkili olan kar yağışı sonrasında Kazdağları'nda doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Düzenlenen çalışmayla belirlenen noktalara bölgedeki yaban hayvanı çeşitliliğine göre belirlenen yemler bırakıldı. Etkinliğe Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün ve Selahattin Giray katıldı. Kaymakam Özderin, "Yaban hayatının içinde bulunan hayvanların karlı havalarda gıda bulmasının kolaylaştırılması için yüksek rakımlı bölgelere yem noktaları oluşturduk" dedi. - BALIKESİR