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Kazdağları bahar ile birlikte yeşilin binbir tonuna büründü

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Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeşilin binbir tonuna büründü. Mest eden manzara dron ile görüntülendi.

Kazdağları bahar ile birlikte yeşilin binbir tonuna büründü

BALIKESİR - Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeşilin binbir tonuna büründü. Mest eden manzara dron ile görüntülendi.

Kazdağları'nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken ve milli parkı da içinde barındıran Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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