Kazakistan Başkonsolosu İstanbul'da Valiyi Ziyaret Etti

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları ele alındı. Vali Hacıbektaşoğlu, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kazakistan ile mevcut dostluk bağlarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK