Kazada Yaralanan Öğrenciye Polis Desteğiyle Sınav
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan öğrenci, polis ekipleri tarafından sınavına yetiştirildi. Açık Öğretim Sınavı'na gitmeye çalışan öğrenci, taksiyle seyir halindeyken bir kamyonetle çarpıştı ve hafif yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, öğrenciye ayakta tedavi uygularken, polis ekipleri de öğrenciye yardım ederek onu sınav merkeziyle buluşturdu.
Kazada yaralanan öğrenciyi sınava polisler yetiştirdi
AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kazada yaralanan ve tedavisi yapılan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi.
Kaza bugün sabah saatlerinde Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde meydana geldi. Açık Öğretim Sınavı'na gitmek üzere taksiyle hareket halinde olan öğrencinin bulunduğu ticari taksi Ordu Caddesi istikametinden gelen kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile taksi savrulurken, araç içerisindeki öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciyi ayakta tedavi etti. Açık öğretim sınavına yetişmeye çalışan öğrencinin yardımına ise polis ekipleri koştu. Öğrencinin polis aracı ile sınava yetiştirildiği öğrenildi.