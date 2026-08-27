Elektrikli Bisiklet Kazasında Ölen Esra Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden elektrikli bisikletin sürücüsü 18 yaşındaki Esra Turan, evinin önünde alınan helalliğin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun-Ordu kara yolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisinde meydana gelen kazada U.F.C. yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçen Esra Turan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Turan ailesinin 3 kardeşten en büyüğü ve tek kız çocuğu olduğu öğrenilen Esra Turan için bugün ikamet ettiği Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Ardından cenaze, Üçköprü Mahalle Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı