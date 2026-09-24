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Kaza mağdurlarının verilerini sızdıran 11 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi

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Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirip hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktardıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve elde edilen bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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