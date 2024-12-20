Kaz Dağları'nda Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'den yapılan açıklamada, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve Araş. Gör. İpek Yaşar'ın yardımcı araştırıcılar olarak görev aldığı proje kapsamında Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildiği ifade edildi.

Doç. Dr. Şahin Kök tarafından tanımlanan böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildiği belirtilen açıklamada, "Bu yeni keşfedilen böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesi bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Yeni keşfedilen böcek türünün ayrıntılı olarak tanımlandığı makale hayvansal taksonomi açısından dünyadaki en önemli bilimsel dergilerden biri olan ZOOTAXA dergisinde yayımlandı. Makalenin yazarları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Şahin Kök, Prof. Dr. İsmail Kasap, Prof. Dr. Ersin Karabacak, Arş. Gör. İpek Yaşar ve Gürcistan Ilia State Üniversitesinden Doç. Dr. Shalva Barjadze yer aldı. Bu yeni böcek türünün keşfi Çanakkale ve Kaz Dağları'nın dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri olduğunun göstergesi olarak belirtiliyor" denildi. - ÇANAKKALE