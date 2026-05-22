KAYÜ'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi, Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Sofradaki Miras: Yerel Mutfak Kültürünün Geleceğe Aktarımı' etkinliği düzenledi. Programda yöresel lezzetler tanıtıldı, ata tohumları sergilendi ve mutfak mirasının korunması ele alındı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Sofradaki Miras: Yerel Mutfak Kültürünün Geleceğe Aktarımı' konulu etkinlik düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yerel mutfak kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Merve Onur'un yaptığı programda konuşmacılar; sivil toplum kuruluşlarının, kadın kooperatiflerinin, eğitimcilerin, yiyecek-içecek işletmelerinin ve mutfak şeflerinin yerel mutfak mirasının yaşatılmasındaki rolü ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında gerçekleştirilen tadım etkinliğinde Kayseri mutfağına özgü Kayseri mantısı, Kayseri yağlaması, Kayseri ezmesi ve kurşun aşı çorbası gibi yöresel lezzetlerin sunumu yapıldı. Bununla birlikte Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan kıymetli ürünlerin tadımı ve farklı şekillerde sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yetiştirilen çeşitli yenilebilir ürünler ve ata tohumları da etkinlik alanında sergilendi. Etkinlik; üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ve İkram Hizmetleri Programı ile Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları ile yiyecek - içecek sektöründeki paydaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, günün anlam ve önemine konuşmalar yapıldı. Bu yıl beşincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Kayseri Üniversitesinin gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki güçlü altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla anlamlı bir organizasyonla gerçekleşti.

Programın açılışında yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Türk mutfağının zenginliklerine ve lezzetlerine değinerek, Kayseri Üniversitesi olarak gerek akademi, gerekse saha anlamında yaptıkları çalışmalarla Türk Mutfağının gelişimine önemli katkılar sunduklarını kaydetti. - KAYSERİ

